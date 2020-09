Bagni di Lucca



Come in una fiaba: Crasciana si gode il suo tappeto luminoso

martedì, 1 settembre 2020, 10:39

di giuseppe bini

Il progetto è stato portato avanti dagli abitanti del paese, con il supporto del comune di Bagni di Lucca (che ha concesso l'allaccio alla rete di pubblica illuminazione) ed ha trovato il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio, che ha contribuito con 6 mila euro.



Il progetto mira a valorizzare la strada che porta all'antica Fontana di Là, nel pieno rispetto della natura e in armonia con l'incontaminato ambiente. La fase progettuale è terminata lo scorso gennaio, e ha incontrato anche il parere positivo della Sorpintendenza alle Belle Arti.



"E' stato acceso il nuovo impianto di illuminazione della via della Fontana di Là - annuncia l'associazione Amici di Crasciana -. Le lampade lungo il percorso sono già in funzione, dobbiamo ancora finire di installare ed accendere la lampada davanti alla Fontana, quelle che illumineranno l'area pic-nic e quella posta all'ingresso del camposanto, che saranno di una tipologia diversa".



"Come ormai sapete l'idea è stata quella di creare un tappeto luminoso discreto e diffuso - prosegue l'associazione -, privilegiando l'atmosfera piuttosto che la quantità di luce. Volevamo che “andar per acqua” di notte potesse diventare un'esperienza di immersione totale nella natura, una passeggiata in grado di far provare suggestioni e sensazioni intime con la possibilità di alzare gli occhi al cielo e vedere le stelle senza essere accecati".



L'iniziativa ha riscontrato il plauso anche di tanti cittadini che si trovano all'estero, che hanno avuto modo di complimentarsi con i paesani sul web.



"La Fontana - chiude infine la nota dell'associazione Amici di Crasciana -, la mèta finale del percorso, è il luogo dove si può sostare in ascolto del silenzio, rotto solo dal suono dell'acqua che scorre".



A causa delle problematiche derivanti dal Coronavirus i cittadini hanno deciso di spostare l'inaugurazione ufficiale, che si terrà dunque nell'estate dell'anno prossimo, e in quell'occasione sarà scoperta una lapide commemorativa e di ringraziamento agli enti, alle associazioni e ai paesani che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera.