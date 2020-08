Bagni di Lucca



Covid: negativi i tamponi alle persone entrate in contatto con la signora ricoverata

mercoledì, 26 agosto 2020, 14:37

di giuseppe bini

La signora colpita da Coronavirus si trova ricoverata, in condizioni non gravi, mentre l'Asl nei giorni scorsi ha provveduto a rintracciare i contatti avuti e a sottoporre le persone ai tamponi, risultati tutti negativi.



"Voglio darvi una comunicazione positiva - ha spiegato il sindaco Paolo Michelini -, la famiglia della signora contagiata dal Covid-19 e ricoverata in ospedale mi ha comunicato che i tamponi eseguiti sui contatti avuti dalla stessa a Bagni di Lucca sono risultati tutti negativi.



E' una notizia importante perchè rassicura e tranquillizza le persone interessate ma anche tutti noi perchè scongiura l'apertura di un focolaio sul territorio. La persona colpita è curata in ospedale e le sue condizioni sono stabili".



"Continuo a raccomandare attenzione - ha infine concluso il sindaco -, il virus è ancora pericoloso: continuiamo con i comportamenti che tutti ormai conosciamo".



Tra i cittadini intanto, continua a serpeggiare un po' di disappunto sulla linea scelta dall'amministrazione in merito alla gestione dei casi presenti sul territorio, ovvero la decisione di non rivelare i paesi di residenza dei contagiati.