Bagni di Lucca



Giornate di studio sulla Toscana Matildica

venerdì, 21 agosto 2020, 08:28

In occasione delle giornate di studio 2020 sulla Toscana Matildica, il comune di Bagni di Lucca, quello di Pieve Fosciana e la città di Lucca hanno organizzato due eventi intitolati "Il placito di Pieve Fosciana" e "Pagano da Corsena": il primo si svolgerà il 29 agosto alle ore 16 nel convento di Sant'Anna a Pieve Fosciana, mentre l'altro il 6 settembre sempre alle quattro di pomeriggio, nella chiesa di Corsena a Bagni di Lucca. In seguito ai due eventi sarà proposta un'escursione guidata su un tratto della via matildica del Volto Santo.