Bagni di Lucca



Inaugurato il Sentiero degli Avi, trionfo per il territorio montano

lunedì, 10 agosto 2020, 15:15

di giuseppe bini

Alla fine, come tutto lasciava presupporre, l'inaugurazione del Sentiero degi Avi è stata un successso: tante le persone che in piazza a Montefegatesi si sono ritrovate unite da un unico filo conduttore, fatto di passione, di spirito identitario, di impegno e amore per il territorio.



La giornata è stata ineccepibilmente condotta da Roberto Ragghianti, uno dei fautori dell'iniziativa, e al microfono si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti delle varie associazioni che hanno dato vita all'iniziativa, sostenuta anche dalle istituzioni.



"E' una sinergia di varie associazioni - ha dichiarato il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini -, sono contento che siate in tanti a testimoniare la vicinanza a questo risultato, raggiunto con l'impegno di tutti. E' importante questa giornata non solo per la rivalorizzazione del sentiero, ma anche per questo paese, vivo e unito, che riesce a fare cose ottime".



"Voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato a questa iniziativa - ha concluso il sindaco -. Come amministrazione abbiamo sposato in pieno il progetto, anche se non abbiamo potuto dare sostegno materiale. E ringrazio naturalmente il paese e i suoi abitanti".



Tra i vari interventi registriamo anche le parole del presidente di turno dell'Unione dei comuni della Mediavalle del Serchio, Patrizio Andreuccetti: "Premetto fin da subito che verrò a fare il cammino. Siamo partecipi oggi di uno dei segnali più belli che la nostra comunità può dare, soprattutto in questo momento, ovvero la capacità di fare sinergia e di mettere in campo le migliori energie possibili, di fare in modo che le istituzioni e le associazioni, insieme a tutti i singoli cittadini, siano in grado di collaborare per far ripartire il nostro territorio".



"Se vogliamo che la nostra terra riparta - ha concluso Andreuccetti -, dobbiamo fare in modo che ciò che abbiamo di più caro sia valorizzato, e fatto parte di quella attenzione che tutti insieme dobbiamo portare avanti. Rendere fruibile concretamente un sentiero, è anche un modo per fare cultura, per trasmettere passione e identità".



"E' un sentiero escursionistico - ha spiegato Aldo Lanini della sezione Cai Roberto Nobili, ai microfoni di Noi Tv - che attraverso dodici chilometri di attraversamenti campestri e zone agricole, consente di raggiungere la facile cima del monte Coronato, molto panoramica, che spazia sulla val Fegana, sulla val di Lima e sulle Apuane".



Come abbiamo già sottolineato più volte in precedenti articoli, il Sentiero degli Avi arriva a compimento a segutio di un'altra riqualificazione di successo, ovvero l'Alta via del Pastori. Protagonisti di quest nuova avventura, non ci stancheremo mai di citarli, il Gruppo Trekking Pegaso, Jurassic Bike, la società Ermete Zacconi, la Pro Loco di Bagni di Lucca, la sezione Cai di Castelnuovo Garfagnana.



Foto tratte dalla pagina facebook Montefegatesi Official Page