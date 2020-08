Bagni di Lucca



Michelini: "Covid, positiva donna ricoverata in ospedale"

sabato, 22 agosto 2020, 20:23

Nuovo caso di Coronavirus riguardante il territorio di Bagni di Lucca. E' stato rilevato un caso di positività al Covid-19 nei confronti di una signora che si trova ricoverata in ospedale.



"Dai contatti avuti con la famiglia - spiega il primo cittadino Paolo Michelini - sono stato rassicurato che l’Asl ha messo in atto tutti i protocolli previsti in simili casi e i più stretti contatti sono stati posti in quarantena. Saranno eseguiti i tamponi di controllo a tutti i contatti rilevati. Auguro alla persona colpita una pronta guarigione".



"In questo particolare momento di recrudescenza dei casi - conclude - è importante continuare a mantenere tutti i presidi di difesa previsti dalle vigenti normative: distanziamento, mascherina e lavaggio delle mani, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca. Mi rivolgo particolarmente ai giovani, non prendete alla leggera la minaccia del virus, il virus è ancora vivo e molto forte, cerchiamo di essere prudenti, l’età media dei contagiati si è abbassata intorno ai 30 anni".