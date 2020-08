Bagni di Lucca



Michelini: "Limano, bimbi negativi al Covid"

mercoledì, 5 agosto 2020, 13:55

Il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini torna ad aggiornare i propri concittadini sulla situazione legata al Covid nella frazione di Limano dove alcune persone sono state messe in quarantena a seguito di collegamenti con il focolaio di Porcari.



"Sono stato informato questa mattina dall'Azienda ASL - afferma il sindaco - che i bimbi coinvolti nella problematica Covid a Limano sono risultati tutti negativi al tampone anche se devono rimanere in quarantena e fare successivi accertamenti".



"La situazione - spiega il primo cittadino - è sotto controllo, non ci sono al momento positivi sul territorio comunale; invitiamo tutti i cittadini a non ascoltare false notizie. In caso di positività di una persona il primo che viene avvertito è il sindaco e quindi l'unico che sa come stanno veramente le cose. Diffidate di altri canali, continuate a mantenere le norme di sicurezza e prestate attenzione ai contatti interpresonali".