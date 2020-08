Bagni di Lucca



Notte di San Lorenzo a Villa Webb

mercoledì, 5 agosto 2020, 13:18

Una nuova iniziativa dell'amministrazione comunale di Bagni di Lucca, con la fattiva collaborazione della Vicaria Val di Lima, è prevista per lunedì 10 agosto “Notte di San Lorenzo” dalle ore 22 alle ore 24.



Il prato di Villa di Webb accoglierà i partecipanti che, muniti di una coperta, potranno ammirare la bellezza del cielo stellato e magari esprimere un desiderio al passaggio di una stella cadente.



Ma non solo: in piccoli gruppi sarà possibile visitare i bagnetti di Bagno alla Villa per scoprire il fascino e la magia di un antico stabilimento termale, illuminato da torce e candele profumate.

Per partecipare a questa iniziativa è obbligatoria la prenotazione al n. 0583809945 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per un numero massimo di 50 partecipanti.



Sarà necessario il rispetto del protocollo anti covid-19 con obbligo di mascherine e distanza di sicurezza.