Bagni di Lucca



Parcheggio per residenti: il consiglio comunale introduce la nuova regolamentazione

sabato, 1 agosto 2020, 10:49

di giuseppe bini

Nell'ultimo giorno previsto dall'ordinamento delle autonomie locali per deliberare l'assestamento di bilanco, si è riunito il oconsiglio comunale di Bagni di Lucca, con la maggioranza che ha garantito il numero legale, nonostante l'assenza dei due gruppi di minoranza.



"Mi dispiace che per un appuntamento così importante per l'andamento contabile dell'ente - ha esordito il sindaco Michelini -, i due gruppi di minoranza non si siano presentati, hanno comunicato impegni di lavoro e altri non precisati impegni".



Ha quindi poseguito l'introduzione al consiglio con una stoccata all'indirizzo della stessa opposizione: "Capisco che a certi impegni non si può derogare, ma eravamo tutti consapevoli che candidandoci al consiglio del comune ci si impegnava anche alla presenza in consiglio, sprattutto quando si parla di argomenti molto importanti".



La seduta è poi passata a trattare i vari punti all'ordine del giorno, con il sindaco che ha spiegato le varie voci che sono andate a far parte di una assestamento di bilancio, votato chiaramente all'unanimità. Questo per quanto concerne l'assestamento, mentre a causa della pandemia, lanormativa ha spostato al 30 settembre la votazione del riequilibro del bilancio stesso.



ll consigliere Gemignani è assente ma il vice sindaco Pacini decide ugualmente di rivolgersi a lui, ed elencando i lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità tra Montefegatesi e Ponte a Gaio, precisa che "qui evidentemente nessuno ha dormito", rimarcando che la notte del 4 giugno "gli amministratori erano presenti nelle varie strade del comune per fare i sopralluoghi", e che infine "non abbiamo bisogno di solleciti, i lavori sono stati realizzati dal comune e non dal consorzio di bonifica, come dichiarato anche sulla stampa da Gemignani stesso".



Gemignano non è presente, e chiaramente non può rispondere.



Tra i punti più interessanti si è trattato poi delle aree di parcheggio riservate ai residenti del comune. "Si sono verificate alcune problematiche in alcune zone che hanno aree di parcheggio limitate - ha esposto l'assessore Giambastiani -. Segnalazioni sono arrivate principalmente al parcheggio della piazzetta storica di Bagni alla Villa".



"Si è deciso quindi di adottare un regolamento - ha proseguito Giambastiani - di volta in volta deciso dalla giunta, su quelle che possono essere le varie necessità, ed arrivare quindi a fare spazi di parcheggio delimitati da righe gialle. L'accesso verrà regolamentato con un tagliando apposto alle macchine dei residenti delle zone spcificamente individuate".

Da lunedì il nuovo sistema sarà già operativo, con i residenti che potranno ottenere il tagliando per il parcheggio presentandosi all'ufficio della polizia municipale.