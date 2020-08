Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Bando Gal, presentata in ritardo domanda per finanziamento"

lunedì, 10 agosto 2020, 10:17

I consiglieri del gruppo consiliare di minoranza di Bagni di Lucca, "Progetto Rinascimento", intervengono a seguito di una segnalazione pervenutagli circa un bando Gal.



"Ci sta di non rientrare in un finanziamento - esordiscono i consiglieri -. Magari non è il massimo finire in fondo alla graduatoria (sebbene con un discreto punteggio) per... ritardo della presentazione della domanda. Esempio: Bando GAL MontagnAppennino: Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Facciamo parlare sempre i fatti e non le parole. E' così che si dà informazione corretta ai cittadini".



"Non era stato istituito con grandi proclami propagandistici un ufficio apposito per trovare finanziamenti? - attaccano i consiglieri - Oggi è tutta una lamentela di carenza di soldi, che non abbondano è vero, ma molti in campagna elettorale si sono fatti convincere dal fatto che con loro e gli appoggi, non ci sarebbero stati più problemi di bilancio. Magari basterebbe che almeno le domande fossero fatte nei termini".