Bagni di Lucca



Pulci a Casabasciana: giovedi prevista la disinfestazione

martedì, 4 agosto 2020, 20:07

Il problema igienico ormai da giorni ha investito la frazione del comune di Bagni di Lucca, questa mattina il sopralluogo del sindaco Michelini per verficare lo stato di avanzamento dell'intervento di pulizia e sanificazione.



Ad accompagnare il primo cittadino c'erano anche l'assessore all'ambiente Bianchi e il consigliere Metalori, per verificare come detto l'andamento delle operazioni di bonifica del sito e del territorio, per la questione delle pulci.



"Siamo ormai al termine dei lavori di asporto dei rifiuti accumulati - ha dichiarato il sindaco Micehelini - e nella prima mattinata di giovedì l'apposita ditta provvederà alla completa disinfestazione delle vie interessate al fenomeno. Spero che il problema da lungo tempo lamentato sia definitivamente e per sempre eliminato".



"Voglio ringraziare - ha quindi proseguito il sindaco - tutti gli abitanti di Casabasciana ed i frequentatori della frazione per la pazienza dimostrata e la sopportazione in questi giorni che sono stati necessari per bonificare l'inconveniente igienico lamentato, che ha avuto come epilogo anche un tragico episodio. Ringrazio la società BASE srl che ha affrontato con impegno e professionalità l'incarico conferito portandolo a compimento, gli uffici comunali e la Polizia locale per il supporto e l'assistenza che mi hanno dato".



G. B.