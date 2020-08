Bagni di Lucca



Si rompe dosatore di cloro dell'acquedotto: malesseri per cittadini e animali

mercoledì, 26 agosto 2020, 14:02

di giuseppe bini

Un forte odore di cloro che si propaga dai rubinetti di Montefegatesi, con la sostanza che ha causato problemi intestinali e cutanei agli animali, con addirttura la morte di un pesce rosso dopo il cambio dell'acqua. Gli abitanti si sono immediatamente rivolti a GAIA e chiedono spiegazioni.



Gli abitanti di Montefegatesi sono sul piede di guerra, non accettano la gestione che la società fornitrice del servizio idrico ha tenuto durante questa vicenda, e adesso chiedono "che sia fatta piena chiarezza sull'accaduto".



“Continuano numerose le segnalazioni di problemi intestinali - rimanrcano i cittadini -, riscontrati in cani e gatti, avute nei giorni scorsi e tuttora rimane sempre il fortissimo odore di cloro sopratuttto durante la doccia. Gaia al momento non ci ha fornito nessuna spiegazione ufficiale e non ha avvisato , né ha attaccato fogli nel paese consigliando di non bere o fare uso dell'acqua".



"Gli operai accorsi di corsa lunedì mattina ci hanno fatto presente l'accaduto - spiegano ancra -, (ovvero come ormai sappiamo della rottura del dosatore del cloro, finendo così un intera tanica) sollecitati da noi ad intervenire quanto prima. Chiediamo che venga fatta chiarezza sull'accaduto in modo ufficiale e non grazie agli operai o persone che erano presenti al momento del loro arrivo, sul perché non siamo stati poi avvertiti dopo che avevano visto la situazione, e perché rimane ancora il forte odore e sapore di cloro, non era possibile fare dei sversamento al bottaccio?".



Nel frattempo gli stessi abitanti fanno presente che è possibile fare richiseta dei danni, così come recita il numero verde di Gaia (il modulo è pubblicato anche sulla pagina facebook Montefegatesi Official Page).