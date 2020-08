Sorelle Pieri campionesse di tennis: i complimenti dell'amministrazione

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 18 agosto 2020, 16:57

Il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, interviene in merito al nuovo caso comunicato oggi dall'Asl residente nel comune di Bagni di Lucca

martedì, 18 agosto 2020, 15:50

Oggi sono 12 i casi positivi registrati sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest così suddivisi per zona e per comune di residenza

martedì, 18 agosto 2020, 10:32

Filippo Marchini, bagnino nato a Lucca nel 1975 e residente a Casoli Val di Lima prima di emigrare in Ungheria, ha fischiato per richiamare l'attenzione dei bagnanti vicini e si è immediatamente tuffato per raggiungerlo

mercoledì, 12 agosto 2020, 15:39

Prosegue il dibattito politico nella cittadina termale, dopo il mancato raggiungimento del finanziamento messo a disposizione dal Gal MotagnAppennino, a causa di un ritardo nella presentazione della domanda

lunedì, 10 agosto 2020, 15:15

Alla fine, come tutto lasciava presupporre, l'inaugurazione del Sentiero degi Avi è stata un successso: tante le persone che in piazza a Montefegatesi si sono ritrovate unite da un unico filo conduttore, fatto di passione, di spirito identitario, di impegno e amore per il territorio

lunedì, 10 agosto 2020, 10:17

I consiglieri del gruppo consiliare di minoranza di Bagni di Lucca, "Progetto Rinascimento", intervengono a seguito di una segnalazione pervenutagli circa un bando Gal