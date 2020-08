Bagni di Lucca



Territorio e tradizione: una grande festa per il "Sentiero degli Avi"

martedì, 4 agosto 2020, 17:46

di giuseppe bini

Finalmente ci siamo: sabato 8 agosto si inaugura ufficialmente il Sentiero degli Avi, un anello di 12 km con partenza (e ritorno) da Montefegatesi verso il monte Coronato (1218 m).



Per la presentazione ufficiale di questo nuovo gioiello, che fa seguito al successo dell'Alta via del Pastori, Montefegatesi ha deciso di mettersi il "vestito delle feste", e celebrare degnamente quello che oltre ad un sentiero che porta alla scoperta del Coronato, è di fatto un atto di amore per il territorio, volontario e appassionato, di tanti cittadini che in questi mesi si sono adoperati per raggiungere questo obiettivo, e renderlo fruibile a tutti.



Il ritrovo è fissato alle ore 17:30 di sabato 8 agosto in piazza a Montefegatesi, alla presenza dell'Amministrazione comunale e soprattutto delle associazioni che hanno ideato, voluto e alacremente lavorato per portare a termine il progetto: ricordiamo in ordine sparso il Gruppo Trekking Pegaso, Jurassic Bike, società Ermete Zacconi, la Pro Loco di Bagni di Lucca e la sezione Cai Roberto Nobili di Castelnuovo Garfagnana.



Alle 20:00 il momento conviviale con la cena in piazza, dove verranno rispettate le normative sul Covid (da qui anche la prenotazione obbligatoria: David 331 7384968; Paola 0583800019). Dalle 21:00 in poi sarà tempo di musica, con l'atteso gruppo musicale Trio Impestato + Due Cane feat Madonna Ser-Pentina, per una serta all'insegna dei grandi classici, con cover di De Andrè, Guccini, Bennato e altri.