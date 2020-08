Bagni di Lucca



Traffico in tilt a Ponte a Diana, Un Futuro: "Chiediamo il tempestivo intervento di Anas"

lunedì, 3 agosto 2020, 19:30

di giuseppe bini

Non c'è pace per la statale 12 del Brennero, con il semaforo di Ponte a Diana che rende un inferno il transito da Bagni di Lucca in direzione Abetone e viceversa: nella giornata di ieri si sono registrati oltre quattro chilometri di coda.



Gli automobilisti hanno fatto sapre via social che per passare quel breve tratto di strada occorrono più di venti minuti, mentre anche i residenti cominciano ad essere insofferenti delle code infinite di auto che scaricano smog sotto le loro finestre: "Sembra di essere sulla Firenze-Mare" recita un post.



Sulla questione, dovuta a un semaforo in località Ponte a Diana, interviene il gruppo consiliare Un Futuro per Bagni di Lucca: "Reputiamo questa situazione una vergogna che ormai sta diventando insostenibile per tutti: cittadini di Bagni di Lucca, abitanti di Ponte a Diana, abitanti in prossimità dei semafori, attività ricettive locali, turisti, avventori del Canyon".



"Chiediamo massiccia presenza di vigili nei giorni di festa - prosegue la nota -, non solo a multare come accaduto ieri (domenica 2 agosto, ndr), ad eccezione di casi al limite, perché ad esempio venendo dal capoluogo c'è meno traffico la sera e quindi potrebbe essere smaltito in modo diverso diminuendo le code vergognose".



La strada è utilizzata nei giorni feriali da centinaia di lavoratori, ma nei fine settimana, come prevedibile, viene letteralmente presa d'assalto, e i disagi crescono in maniera esponenziale.

"Lo stato in cui è trattato il Brennero non ci piace - prosegue seccamente Un Futuro per Bagni di Lucca -. E non vogliamo pensare, è capitato, che la strada alternativa è quella di Controni... che Dio ci aiuti. La cosa ci preoccupa. I cittadini sono esasperati. Noi gli staremo accanto e questa denuncia è il primo passo".



"Chiediamo che Anas intervenga e risolva i contenziosi in corso - conclude la nota -. Perché non riteniamo giusto che un privato intervenga con decine di migliaia di euro di lavoro dopo che il muro in oggetto è stato fatto da Anas anni fa e non dallo stesso proprietario. Chiediamo all'amministrazione che faccia pressioni. I cittadini si sentono, come spesso sta accadendo in questi ultimi anni, soli!!!! E ad Anas che intervenga".