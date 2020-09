Bagni di Lucca



A Bagni di Lucca la tradizionale cerimonia di apertura dell’annata Lionistica

sabato, 5 settembre 2020, 11:42

Si è svolta ieri, venerdì 4 settembre, la tradizionale cerimonia di apertura dell’Annata Lionistica 2020-2021 del Lions Club Garfagnana, presso Il Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca.



La cerimonia si è aperta con un minuto di silenzio in memoria delle tante vittime del Covid-19. Alla Cerimonia erano presenti autorità Lionistiche, i soci del Club, amici Lions e amici partner dei numerosi Service realizzati dal Club. Il Presidente Quirino Fulceri nel suo discorso di apertura ha ricordato l'importanza di quanto fatto dal Club durante l'emergenza Covid-19, sia sul piano sanitario che su quello socio economico. Ha poi ricordato l'importanza di agire insieme nel segno del “We Serve”.



“Il Club è il luogo dove si rafforza l’amicizia, dove ci si confronta, dove si sviluppa un sentimento di stima reciproca, dove si progetta il servizio, dove si costruisce “l’amalgama” che è alla base del nostra azione - racconta Quirino Fulceri Presidente Lions Club Garfagnana - Si è Lions per servire. Ricordo a tutti una frase celebre del nostro fondatore: “Non si può andare lontano se non si pensa di fare qualcosa per gli altri”. Recentemente abbiamo, infatti, visto quanto immediato e solidale sia stato il nostro intervento, in occasione del Covid-19 sia sul piano sanitario che su quello socio economico. L’abbiamo fatto nel segno del NOI – insieme ad altri Club – insieme ad altri Lions.”



Quello del Lions Club Garfagnana sarà un anno all’insegna delle azioni al servizio della comunità! I services più importanti che sono stati proposti per questa annata lionistica riguardano il restauro delle “Lunette” del Convento di San Francesco (Ambiente) service triennale, il service Lions in Piazza (Salute) a Fornoli (Bagni di Lucca). Il service “Interconnettiamoci” (Scuola/Giovani), il Service Martina (Scuola/Giovani), il Service dei Pacchi Alimentari (Comunità) con la Onlus Amo dell’Amore il Banco Alimentare. Inoltre il Lions Club Garfagnana promuoverà diverse iniziative proprio nel mese di settembre.



Il giorno 11 settembre, a Borgo a Mozzano, la prima giornata screening prevenzione diabete Mellito di tipo 2. In collaborazione con l’Associazione Lucchese Diabetici e la Misericordia di Borgo a Mozzano. Queste giornate si terranno, a rotazione, su tutto il nostro territorio. Sempre il giorno 11 settembre la sera si svolgerà il primo incontro per la prevenzione del tumore al seno, San Piero in Campo, in collaborazione con il Ritrovo di Roberta. Anche questo è un Service a rotazione che coprirà tutto il nostro territorio.



Nei giorni 12 e 13 settembre le due giornate di FlyTherapy, presso l’aeroporto del Cinquale – un service anche questo nel segno del NOI - insieme ad altri Lions insieme ad altri CLUB! Il giorno 20 Settembre consegna defibrillatore alla comunità di Vitiana. Il corso a cura del nostro socio Maurizio Lunardi si terrà il giorno 3 ottobre. Il 26 e 27 settembre l’edizione di autunno di Lions in Piazza – visite mediche specialistiche per la prevenzione sanitaria, che si terrà a Fornoli. In collaborazione con le Misericordie, la Croce Verde e la Croce Rossa.



Quirino Fulceri conclude ricordando l'importanza dell'etica, degli scopi al servizio della Comunità che sia quella internazionale o quella locale: "Etica nelle azioni, azioni al Servizio della Comunità, questa è l'unica strada per la cultura del servire, non siamo Lions per essere, ma Lions per fare".