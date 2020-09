Bagni di Lucca



Acquedotto di Montefegatesi, Montemagni (Lega): "Fare chiarezza sulla vicenda"

venerdì, 4 settembre 2020, 14:49

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni regionali, interviene sulla vicenda che, in questi giorni, ha interessato i residenti della frazione di Montefegatesi, nel comune di Bagni di Lucca.



"Nei giorni scorsi alcuni residenti di Montefegatesi, pare abbiano avuto dei malesseri dopo aver bevuto l'acqua del rubinetto - afferma - e la situazione non sembra ancora completamente definita."



"Il tutto risulterebbe dovuto - prosegue il consigliere - dalla rottura del dosatore del cloro, ma, ad oggi, i residenti chiedono maggiore chiarezza sulla vicenda, sia all'Asl che al gestore Gaia."



"Non vogliamo certamente alimentare allarmismi - precisa l'esponente leghista - ma riteniamo, comunque, che sia dovuta, ai residenti, una spiegazione attendibile su quanto successo."



"L'acqua che solitamente utilizziamo nelle nostre abitazioni - conclude la rappresentante della Lega - dovrebbe essere sempre pura e quando avvengono tali episodi è giusto sgombrare rapidamente ogni dubbio in merito."