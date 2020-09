Bagni di Lucca



Acquedotto di Montefegatesi: Un Futuro chiede chiarezza al sindaco

sabato, 5 settembre 2020, 12:01

La vicenda tiene banco da giorni e coinvolge enti a vari livello, anche se, come sempre, a rimetterci sono i cittadini. Per fare chiarezza sulla questione il gruppo di opposizione "Un Futuro per Bagni di Lucca" ha protocollato un'apposita interpellanza.



Il gruppo rappresentato in consiglio comunale dai consiglieri Gemignani e Lucchesi chiede delucidazioni al sindaco, proprio in qualità di "autorità sanitaria". Nell'interpellanza si chiede una risposta verbale in merito ai lavori eseguiti (e da eseguire) da parte di Gaia sull'acquedotto di Montefegatesi, che tanti problemi ha causato nei giorni scorsi, con l'acqua che ad oggi risulta inutilizzabile, se non dopo bollitura.



L'ordinanza di non potabilità è avvenuta a seguito di prelievi effettuati dalla Asl, e quindi si chiede delucidazioni sui relativi risultati, e soprattutto se c'è correlazione con il problema della rottura del dosatore di cloro, di competenza della società di gestione idrica Gaia, e su cui la stessa è intervenuta.



L'ordinanza entra poi nello specifico di come sia stato possibile per Gaia, dichiarara la potabilità dell'acqua prima dei risultati dei prelievi eseguti da parte di Asl, per poi finire nell'ultima istanza, sollecitando il sindaco a prendere posizione in favore dei cittadini nella richiesta di un rimborso (nei confronti di Gaia), per i disagi derivati da questa vicenda.



