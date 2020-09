Doppio appuntamento con i libri a Bagni di Lucca

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 28 settembre 2020, 16:55

Fiorenzo Recchia scende in campo per presentare una nuova formazione politica a Bagni di Lucca, chiamata "l'Alternativa", la cui lista sarà in corsa per le prossime elezioni amministrative

lunedì, 28 settembre 2020, 13:37

Sabato 26 e domenica 27 settembre a Fornoli - Bagni di Lucca - si è tenuta la 4° edizione di Lions in Piazza - Visite mediche specialistiche gratuite per la prevenzione sanitaria

lunedì, 28 settembre 2020, 11:57

Forte delle sue 121 preferenze a Bagni di Lucca, Annamaria Frigo (Fratelli d'Italia) commenta così lo straordinario risultato personale alle elezioni regionali

sabato, 26 settembre 2020, 15:15

Il vice-sindaco Sebastiano Pacini fa chiarezza sulla dinamica che ha portato il comune di Bagni di Lucca a non poter partecipare alla richiesta di finanziamento Gal sulla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale

venerdì, 25 settembre 2020, 08:46

Il vice sindaco Sebastiano Pacini ha dovuto ammettere, a nome della maggioranza, l'errore sul ritardo della presentazione della richiesta di contributo, che ha portato alla perdita di 45 mila euro da destinarsi alla valorizzazione del museo di San Cassiano

giovedì, 24 settembre 2020, 12:55

Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia e commissario regionale toscano del partito, commenta il risultato delle ultime votazioni regionali concentrandosi sul dato di Bagni di Lucca