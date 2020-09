Bagni di Lucca



Grande successo per "Lions in Piazza" a Fornoli

lunedì, 28 settembre 2020, 13:37

Sabato 26 e domenica 27 settembre a Fornoli - Bagni di Lucca - si è tenuta la 4° edizione di Lions in Piazza - Visite mediche specialistiche gratuite per la prevenzione sanitaria.



“Come club - racconta Marco Castrucci responsabile del Service - ci teniamo a ringraziare tutti i medici che gratuitamente si sono messi a disposizione per la realizzazione di questo importante servizio per la nostra comunità. Grazie, ci siete sempre! Inoltre voglio ringraziare tutte le associazioni che si sono adoperate insieme a noi Lions a partire dalla Croce Rossa di Bagni Lucca per il supporto logistico, i volontari e i mezzi messi a disposizione, la Croce Verde di Ghivizzano impeccabile nella gestione della segretaria, la Misericordia di Borgo a Mozzano per la sanificazione del campo della salute, le prenotazioni ed il supporto costante a tutto l'evento. Gli Amici del Cuore della Val di Nievole con il loro super Camper ed i loro volontari, la Misericordia di Camporgiano che ci ha messo a disposizione importanti strumenti per effettuare le diagnosi. Infine la Misericordia di Corsagna, presente con i suoi volontari. Grazie a tutti, insieme siamo riusciti a realizzare un servizio importante per la prevenzione sanitaria alla nostra gente.”



“Le visite realizzate - prosegue Daniele Ballati responsabile del Dipartimento Salute del Lions Club Garfagnana - sono state 408, abbiamo somministrato oltre 190 FINDRISC TEST e fatto altrettante Glicemie. Purtroppo abbiamo riscontrato pazienti diabetici o con alto rischio di sviluppare il diabete nei prossimi 10 anni se non modificheranno il loro stile di vita. Ricordo che sviluppare il diabete mellito di tipo 2 dipende molto dalle nostre scelte quotidiane.”



“Ringrazio il Gruppo Mogli Lions e tutti i soci del club che si sono adoperati sul "campo" e nella progettazione di questo evento che in epoca Covid presenta una gestione più complessa - conclude infine Quirino Fulceri Presidente del Lions Club Garfagnana - Siamo riusciti a Servire la nostra Comunità facendo un importante atto di prevenzione sanitaria, applicando con scrupolo il protocollo Anticovid, messo a punto anche grazie alla collaborazione del nostro Distretto Lions. Ringrazio tutte le aziende partner che ne hanno permesso la realizzazione supportandoci economicamente. La Banca Credito Cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana, Fratelli Biagioni, MD Converting, Idrotherm 2.000, Cacini Ottica, Geonva ed il Circolo dei Forestieri. Insomma una sinergia tra aziende e mondo del volontariato. Adesso avanti così, il 10 ottobre saremo a Piazza al Serchio con il nostro camper della salute per continuare la lotta al Diabete Mellito di tipo 2. Etica nelle azioni, azioni al servizio della comunità.”