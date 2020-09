Bagni di Lucca



Incendio ex Alce, Michelini emette ordinanza: "Tenere chiuse finestre e lavare ortaggi"

martedì, 15 settembre 2020, 14:42

Dopo l'incendio scoppiato questa mattina presso l'area ex Alce di Fornoli, in via dei Francesi, il primo cittadino di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, si è trovato costretto, in via precauzionale, ad emettere un'ordinanza rivolta alla popolazione residente.



"Vista l'entità dell'episodio e la tipologia del materiale plastico e/o di altra natura coinvolto - si legge nell'atto - e presi i necessari contatti con i tecnici Asl e Arpat per accertamenti riguardanti le tipologie delle emissioni sviluppatesi in seguito all'evento, invito tutta la popolazione residente nella frazione di Fornoli, nonché chiunque, a qualunque titolo, si trovi a frequentare la frazione, vista la caduta di ceneri e polveri a seguito dell'evento, ad adottare i seguenti accorgimenti: tenere, per quanto possibile, chiuse porte e finestre; rimanere all'interno delle abitazioni ed evitare esposizioni all'esterno ed attività ricreative all'aperto; lavare accuratamente e abbondantemente prima dell'uso, frutta, verdura ed ortaggi provenienti da orti; evitare di stendere biancheria all'aperto; e lavare con acqua balconi, terrazzi e davanzali, ecc."



"Detti comportamenti - conclude l'ordinanza del sindaco - dovranno essere tenuti fino all'emissione di nuove comunicazioni. Sarà cura dell'amministrazione comunale tenere informata la popolazione sull'evolversi della situazione".