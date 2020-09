Incendio ex Alce, scuole chiuse due giorni a Fornoli

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 15 settembre 2020, 14:42

Dopo l'incendio scoppiato questa mattina presso l'area ex Alce di Fornoli, in via dei Francesi, il primo cittadino di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, si è trovato costretto, in via precauzionale, ad emettere un'ordinanza rivolta alla popolazione residente

martedì, 15 settembre 2020, 13:27

Un incendio è scoppiato nella tarda mattinata nei pressi dello stabilimento ex Alce a Fornoli. Il sindaco Paolo Michelini invita la popolazione a tenere chiuse le finestre. Video

giovedì, 10 settembre 2020, 15:39

La vicenda che vede loro malgrado protagonisti alcuni genitori, impossibilitati ad iscrivere i loro figli alla scuola che più si adatta alle necessità familiari, si intreccia con l'emergenza Covid e con le ataviche problematiche che devono affrontare le persone che vivono i territori di montagna

giovedì, 10 settembre 2020, 13:32

Sabato 12 settembre Bagni di Lucca si animerà per la consueta "Festa dei Balocchi". L'evento inizierà alle ore 15.00 e si prolungherà per tutta la sera con spettacoli in tutte le piazze riconquistando così le radici di manifestazione legata all'arte di strada

mercoledì, 9 settembre 2020, 15:21

Anche quest’anno la collaborazione fra Enel Green Power e l’amministrazione del comune di Bagni di Lucca è proseguita e sono stati effettuati quattro rilasci d’acqua in occasione di alcune manifestazioni di rafting e canoa presenti sul torrente Lima

martedì, 8 settembre 2020, 08:05

Il candidato Giuseppe Vitiello lancia un appello ai cittadini di Bagni di Lucca, in vista delle prossime elezioni, per un voto a sostegno di Europa Verde