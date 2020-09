Bagni di Lucca



Polemica a Montefegatesi: “Record negativo di votanti, colpa dello spostamento”

martedì, 22 settembre 2020, 11:23

di simone pierotti

Le recenti limitazioni imposte dal covid-19 hanno influenzato anche la logistica dei seggi elettorali, non senza spunti polemici. Da Montefegatesi, tramite la pagina social, si commentano i risultati dell’affluenza al voto che ha registrato il record negativo. Un caso? Per i gestori della pagina no: 51 votanti sono davvero pochi e la causa va cercata nello spostamento della sezione a San Cassiano a causa del covid.



“Inoltre, il mancato trasporto da Montefegatesi ha peggiorato la situazione. Tra l’altro affiancandolo ad un seggio abbastanza numeroso, per la zona, come San Cassiano. Una scelta molto discutibile e vista la struttura della ex scuola presente a Montefegatesi (con due bagni, uno per disabili, doccia, due uscite con rampe per disabili e 10 stanze)”.