Bagni di Lucca



Rafting e canoa sul Lima, grande afflusso di visitatori

mercoledì, 9 settembre 2020, 15:21

Anche quest’anno la collaborazione fra Enel Green Power e l’amministrazione del comune di Bagni di Lucca è proseguita e sono stati effettuati quattro rilasci d’acqua in occasione di alcune manifestazioni di rafting e canoa presenti sul torrente Lima.



I rilasci d’acqua sono stati effettuati il 18 luglio, il 26 luglio, il 9 agosto e il 23 agosto e le attività fluviali hanno riscontrato un grande afflusso di persone da tutta Italia.



Questa estate, in cui il turismo è stato un settore molto colpito a causa delle restrizioni per il Covid19, il Torrente Lima è stato preso d’assalto da molte più persone rispetto agli scorsi anni e le associazioni fluviali hanno accolto i numerosi turisti nel pieno del rispetto delle norme Covid. Il grande afflusso di visitatori ha portato benefici anche alle attività di ristorazione e alberghiere che hanno avuto un incremento delle prenotazioni soprattutto nei mesi di luglio e agosto.



Il vicesindaco Pacini e i consiglieri Barsellotti e Salotti ringraziano Enel Green Power per aver concesso i rilasci d’acqua anche quest’anno, così da favorire un turismo sostenibile e immerso nella natura.



L’amministrazione comunale di Bagni di Lucca vuole anche ringraziare le associazioni sportive che svolgono attività fluviali per aver ridato luce al nostro territorio, portandolo a conoscenza di tante persone sia in Italia che all’estero: "Un ringraziamento alle associazioni va fatto anche per la pulizia che effettuano lungo il torrente Lima, cercando di eliminare i rifiuti che alcuni lasciano sulle sponde".