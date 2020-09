Bagni di Lucca



Scoppia incendio all'ex Alce di Fornoli

martedì, 15 settembre 2020, 13:27

di tommaso boggi

Un incendio è scoppiato nella tarda mattinata nei pressi dello stabilimento ex Alce a Fornoli. Secondo quanto ricostruito, dalle prime informazioni in possesso dei vigili del fuoco, un silos avrebbe preso fuoco mentre erano in corso operazioni di smantellamento.



Gli operatori del 115 sono sul posto per cercare di domare l'incendio da circa le 12. Presenti i vigili del fuoco della stazione di Lucca, due mezzi della stazione di Castelnuovo di Garfagnana, l'autobotte di Lucca e un'altra autobotte in supporto dal distaccamento di Viareggio. Subito avvisato il primo cittadino di Bagni di Lucca, Paolo Michelini: "Stiamo prendendo atto della situazione - afferma il sindaco -: abbiamo fatto un avviso di allerta alla popolazione di Fornoli di tenere finestre chiuse e sta per uscire un'ordinanza per vietare il consumo anche di frutta e verdura provenienti dagli orti fino a completi accertamenti da parte degli organi preposti. Stiamo aspettando analisi di Arpat e Asl che sono in corso in questo momento".



L'area dell'incendio è completamente circondata da abitazioni e confina con il deposito Clap locale, un rischio considerevole considerato il fitto fumo che ha coperto i dintorni dell'ex Alce ed il cattivo odore di materiale bruciato.



Sul posto presenti anche i carabinieri, la protezione civile e la croce rossa di Bagni di Lucca, con dei gazebo, per dare tutto il supporto necessario ad amministrazione e comunità a seconda delle richieste.



L'incendio intanto è stato tutto circoscritto. Ora si tratta di spegnere l'incendio all'interno del silos dove le temperature sono elevatissime. Sono in corso le operazioni di raffreddamento.

Notizia in aggiornamento

