Bagni di Lucca



Stasera a Fornoli il "Semplicemente Amore" di Andrea Citti

martedì, 1 settembre 2020, 11:20

Attesa questa sera, ore 21:00, in località Cafaggio, presso la casina del Comitato, per la presentazione e promozione dell'ultimo lavoro del cantautore Andrea Citti. Un album pieno di amore e di speranza che l'artista ha dedicato alle bimbe "dagli occhi belli", bimbe affette dalla Sindrome di Rett.

Citti è da sempre impegnato nella beneficenza e nella solidarietà, e questa ultima fatica artistica, con le inziative che la accompagnano ne sono ulteriore dimostrazione. Infatti gli incassi, non solo della serata ma derivanti dalla vendita dell'album, saranno devoluti totalmente in beneficenza alla Rett Syndrome Research Trust.

Andrea si è infatti fatto conoscere e apprezzare a Bagni di Lucca, ormai da alcuni anni, proprio per il suo impegno in questo campo, organizzando, con le varie amministrazioni, vari eventi sia all'aperto che in teatro, coinvolgendo anche le scuole e l'associazione che si occupa dei bambini affetti da questa patologia.

L'evento si terrà a Cafaggio alle ore 21, ma, dato le restrizioni causa Covid-19, la famiglia e gli organizzatori chiedono di arrivare un attimo prima per permettere la registrazione dei nominativi e l'assegnazione adeguata dei posti. Si auspica, dato il contenuto della serata, un pubblico numeroso.

Ma a seguire le iniziative di Andrea, il pubblico non è mai mancato.



Giuseppe Bini