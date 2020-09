Bagni di Lucca



Vitiello ai cittadini di Bagni di Lucca: "Sostenete Europa Verde"

martedì, 8 settembre 2020, 08:05

Il candidato Giuseppe Vitiello lancia un appello ai cittadini di Bagni di Lucca, in vista delle prossime elezioni, per un voto a sostegno di Europa Verde:



"Cari cittadini di Bagni di Lucca,



ho avuto modo di conoscere personalmente molti di voi, durante la mia attività come Amministratore Unico di BASE, la società di raccolta dei rifiuti.



Dal 2015 al 2018 sono stato costantemente presente al fianco degli Amministratori Comunali e degli operai di Base per consentire a Bagni di Lucca di uscire da una situazione di stallo che la obbligava a rimanere all'ultimo posto in Provincia di Lucca per la percentuale di raccolta differenziata.



Già dal primo anno di avviamento del servizio di Base, il 2016, la comunità intera di Bagni di Lucca ha risposto responsabilmente alla scelta di autogestirsi la raccolta dei rifiuti, consentendo un balzo della percentuale di raccolta differenziata da poco più del 20% a circa il 70%.



Questa è stata la dimostrazione della maturità di una comunità che, anche in condizioni disagevoli, ha saputo dimostrare l'efficacia e la forza del proprio impegno.



Dopo aver vissuto questa bellissima esperienza, che tuttora viene vista con interesse e studiata da tanti altri piccoli comuni montani, ho accettato la candidatura al Consiglio Regionale tra le file di Europa Verde proprio per poterla valorizzare anche in ambito regionale, così da renderla esempio praticabile di una scelta di gestire in proprio questi fondamentali servizi.



Le aree montane hanno si bisogno di risorse finanziarie ma anche di poter autonomamente valorizzare e gestire le proprie risorse.



Il mio appello ora, a tutti i cittadini di Bagni di Lucca, è di sostenermi con il proprio voto in questa scelta di poter illustrare in Consiglio Regionale il valore della collettività di Bagni di Lucca e l'efficacia delle proprie scelte.



Ritengo di poter rappresentare compiutamente tutta la cittadinanza di Bagni di Lucca, alla quale mi sento pienamente legato e per il benessere della quale ritengo di poter ancora efficacemente operare anche nel ruolo di Consigliere Regionale.



Ho pienamente fiducia nel vostro sostegno e di questo vi ringrazio anticipatamente".



Ing. Giuseppe Vitiello