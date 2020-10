Bagni di Lucca



Centrale idroelettrica sulla Lima: comune contrario

martedì, 27 ottobre 2020, 16:31

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca conferma la propria contrarietà alla centralina idroelettrica sul torrente Lima e assicura costante vigilanza sul tema.



"Ieri, in data 26 ottobre - esordisce -, scadeva il termine per l'invio da parte delle amministrazioni interessate delle proprie determinazioni alla conferenza dei servizi sul progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica sul torrente Lima in località Cevoli".

"Il 23 ottobre scorso - spiegano gli amministratori - l'ufficio tecnico del comune di Bagni di Lucca ha provveduto ad inviare il proprio parere in merito il quale conferma, anche dal punto di vista tecnico, la contrarietà al procedimento di realizzazione avanzato dalla ditta Green Factory. Prima ancora di valide motivazioni economiche e turistiche per opporsi al progetto, l'istanza non risulta compatibile neanche con i caratteri e i valori paesaggistici a tutela dell'ambiente del territorio interessato".

"Il comune di Bagni di Lucca - conclude l'amministrazione - si augura che anche gli altri enti interessati, più di una quindicina, rinnovino o modifichino il proprio parere in senso negativo, impedendo così uno scempio. Vi assicuriamo una costante vigilanza sul tema".