Claudio Sassetti lancia l’Accademia dei Provvidi: produrrà spettacoli teatrali

venerdì, 16 ottobre 2020, 20:39

Claudio Gemignani si lancia per la seconda volta nella competizione elettorale a Bagni di Lucca come candidato sindaco del centrodestra dopo l'esperienza durante le elezioni del 2017 che lo hanno portato in consiglio, assieme a Laura Lucchesi, ai banchi dell'opposizione

martedì, 13 ottobre 2020, 15:16

Il consigliere delegato al turismo, Maria Barsellotti, ha fatto pervenire al gruppo consiliare UnFuturo per Bagni di Lucca la risposta scritta alla relativa interpellanza inerente il portale turismo del comune; risposta che non ha soddisfatto la minoranza

martedì, 13 ottobre 2020, 15:11

La Fondazione Culturale Michel de Montaigne si prepara a celebrare in pompa magna il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri istituita dal Consiglio dei Ministri e messa in calendario per il 25 marzo di ogni anno per celebrare la grandezza del poeta che è simbolo non solo dell'Italia, ma...

lunedì, 12 ottobre 2020, 19:24

Questo fine settimana, si è concluso il corso BLSD (Adulto e Pediatrico), acronimo di Basic Life Support Defibrillation, ovvero le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore destinato ai Volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Bagni di Lucca che lo ha organizzato

giovedì, 8 ottobre 2020, 13:45

Questa mattina il questore di Lucca, dottoressa Alessandra Faranda Cordella, è venuta in visita a Bagni di Lucca incontrando il sindaco e gli amministratori. Si è intrattenuta confrontandosi sui vari argomenti legati alla sicurezza e alla conoscenza del territorio e delle sue attività

martedì, 6 ottobre 2020, 13:14

Il saluto della dottoressa Serafina Di Vuolo: lascia la polstrada Lucca e si trasferisce al commissariato di Villa San Giovanni