Concluso il corso Blsd della Croce Rossa di Bagni di Lucca

Altri articoli in Bagni di Lucca

giovedì, 8 ottobre 2020, 13:45

Questa mattina il questore di Lucca, dottoressa Alessandra Faranda Cordella, è venuta in visita a Bagni di Lucca incontrando il sindaco e gli amministratori. Si è intrattenuta confrontandosi sui vari argomenti legati alla sicurezza e alla conoscenza del territorio e delle sue attività

martedì, 6 ottobre 2020, 13:14

Il saluto della dottoressa Serafina Di Vuolo: lascia la polstrada Lucca e si trasferisce al commissariato di Villa San Giovanni

lunedì, 5 ottobre 2020, 18:37

In seguito agli accertamenti svolti per l'incendio sviluppatosi nel comune di Bagni di Lucca, in località Fornoli, nell'area industriale già occupata dalla azienda Alce, dove erano in corso lavori di dismissione degli impianti ancora esistenti, sono ora disponibili i risultati delle analisi effettuate presso il laboratorio Arpat

domenica, 4 ottobre 2020, 20:23

Alle 16.30 di questo pomeriggio, nella splendida cornice di Villa Webb a Bagni di Lucca, si è tenuta, alla presenza di un nutrito pubblico, la presentazione di due libri

sabato, 3 ottobre 2020, 16:22

La sezione A della Scuola dell’Infanzia di Fornoli è chiusa temporaneamente, fino a nuova comunicazione. I bambini sono stati posti in isolamento fiduciario poiché un bambino è risultato positivo al Covid-19 (a bassa carica virale)

giovedì, 1 ottobre 2020, 13:22

I bambini della sezione sono stati portati a casa dai genitori e l'ASL ha attivato tutti i protocolli necessari in questi casi