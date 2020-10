Covid, positiva un'insegnante della scuola dell'infanzia di Fornoli

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 30 settembre 2020, 07:53

Doppio evento letterario a Bagni di Lucca domenica 4 ottobre: alle 16:30, a Villa Web – Bagni alla Villa si svolgerà un incontro con la presentazione di due libri di autori della zona

lunedì, 28 settembre 2020, 16:55

Fiorenzo Recchia scende in campo per presentare una nuova formazione politica a Bagni di Lucca, chiamata "l'Alternativa", la cui lista sarà in corsa per le prossime elezioni amministrative

lunedì, 28 settembre 2020, 13:37

Sabato 26 e domenica 27 settembre a Fornoli - Bagni di Lucca - si è tenuta la 4° edizione di Lions in Piazza - Visite mediche specialistiche gratuite per la prevenzione sanitaria

lunedì, 28 settembre 2020, 11:57

Forte delle sue 121 preferenze a Bagni di Lucca, Annamaria Frigo (Fratelli d'Italia) commenta così lo straordinario risultato personale alle elezioni regionali

sabato, 26 settembre 2020, 15:15

Il vice-sindaco Sebastiano Pacini fa chiarezza sulla dinamica che ha portato il comune di Bagni di Lucca a non poter partecipare alla richiesta di finanziamento Gal sulla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale

venerdì, 25 settembre 2020, 08:46

Il vice sindaco Sebastiano Pacini ha dovuto ammettere, a nome della maggioranza, l'errore sul ritardo della presentazione della richiesta di contributo, che ha portato alla perdita di 45 mila euro da destinarsi alla valorizzazione del museo di San Cassiano