Donato materiale alla Croce Rossa di Bagni di Lucca

martedì, 27 ottobre 2020, 22:31

Il 13 ottobre, presso il Brico Io di Fornaci di Barga, nell'ottica di collaborazione con le istituzioni e di buon vicinato con le stesse, l'azienda ha donato alla Croce Rossa Comitato di Bagni di Lucca merci facenti parte del loro assortimento, delle quali negli incontri precedenti l'evento, la Croce Rossa aveva palesato la necessità di ricevere.



Al suo ritiro, erano presenti per la Croce Rossa alcuni volontari ed il presidente del Comitato Moreno Fabbri; mentre per Brico Io Andrea Balestri, capo area dell'insegna e Maurizio Guccini, responsabile del PD di Fornaci di Barga.



Il presidente Fabbri, il consiglio e tutti i volontari ringraziano l’azienda Brico Io per il generoso gesto.