Bagni di Lucca : fornoli



Incendio ex Alce, i risultati Arpat: "Valori rilevati nella norma"

lunedì, 5 ottobre 2020, 18:37

In seguito agli accertamenti svolti per l'incendio sviluppatosi nel comune di Bagni di Lucca, in località Fornoli, nell'area industriale già occupata dalla azienda Alce, dove erano in corso lavori di dismissione degli impianti ancora esistenti, sono ora disponibili i risultati delle analisi effettuate presso il laboratorio Arpat. Risultati che sono stati trasmessi al comune ed alla Asl per le opportune valutazioni.

Per valutare i possibili impatti ambientali dei fumi dell’incendio, sulla base delle informazioni assunte durante il sopralluogo e sulla base di verifiche meteo-diffusionali, sono stati prelevati quattro campioni di terreno e due campioni di vegetali a foglia larga nelle zone di massima ricaduta di seguito indicate.

Per quanto riguarda i contaminanti determinati sui terreni si rileva che tutti i valori sono ampiamente al di sotto della concentrazione soglia di contaminazione stabilita dalla Tab. 1 All. 5 alla parte IV D. Lgs 152/06 per i suoli a destinazione verde pubblico/residenziale.

Anche i valori rilevati sui vegetali non appaiono presentare criticità ma per questo aspetto si rimanda alla valutazione finale della ASL.