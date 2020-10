Presentati a Villa Webb due libri di scrittori garfagnini

Altri articoli in Bagni di Lucca

sabato, 3 ottobre 2020, 16:22

La sezione A della Scuola dell’Infanzia di Fornoli è chiusa temporaneamente, fino a nuova comunicazione. I bambini sono stati posti in isolamento fiduciario poiché un bambino è risultato positivo al Covid-19 (a bassa carica virale)

giovedì, 1 ottobre 2020, 13:22

I bambini della sezione sono stati portati a casa dai genitori e l'ASL ha attivato tutti i protocolli necessari in questi casi

mercoledì, 30 settembre 2020, 07:53

Doppio evento letterario a Bagni di Lucca domenica 4 ottobre: alle 16:30, a Villa Web – Bagni alla Villa si svolgerà un incontro con la presentazione di due libri di autori della zona

lunedì, 28 settembre 2020, 16:55

Fiorenzo Recchia scende in campo per presentare una nuova formazione politica a Bagni di Lucca, chiamata "l'Alternativa", la cui lista sarà in corsa per le prossime elezioni amministrative

lunedì, 28 settembre 2020, 13:37

Sabato 26 e domenica 27 settembre a Fornoli - Bagni di Lucca - si è tenuta la 4° edizione di Lions in Piazza - Visite mediche specialistiche gratuite per la prevenzione sanitaria

lunedì, 28 settembre 2020, 11:57

Forte delle sue 121 preferenze a Bagni di Lucca, Annamaria Frigo (Fratelli d'Italia) commenta così lo straordinario risultato personale alle elezioni regionali