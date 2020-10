Bagni di Lucca



Un Futuro: "Aiutiamo le nostre imprese, compriamo a Bagni di Lucca"

lunedì, 26 ottobre 2020, 19:19

A seguito del nuovo Dpcm che di fatto mette in ginocchio una fetta importante di attività commerciali, il gruppo di opposizione Un Futuro per Bagni di Lucca chiede ai cittadini di comprare dalle imprese del territorio.



"Prima di ttto esprimiamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza a chi ha contratto il virus – esordiscono i consiglieri di opposizione Gemignani e Lucchesi -. Vicinanza che va anche a tutte le categoria colpite da questa enorme crisi economica e che con il nuovo Dpcm vedono diminuire la loro opportunità di lavoro. Ci auguriamo che il governo stanzi subito degli aiuti tangibili, forti, veri. Non solo promesse, gli italiani hanno dimostrato con le loro manifetsazioni il loro dissenso. Noi siamo dalla parte di chi manifesta, ma lo fa in modo pacifico”.



“Il nostro territorio è molto colpito da questa crisi economica, prosegue il grupo Un Futuro per Bagni di Lucca, e proprio per questo voglamo lanciare una piccola idea: compriamo a Bagni di Lucca, noi come gruppo lo stiamo già facendo. Cerchiamo di comprare nel nostro comune, dai beni di prima necessità all'abbigliamento fino alla mesticheria e all'oreficeria. Compriamo nel nostro comune e da persone magari che hanno necessità di mandare avanti il proprio negozio".



"Il sabato sera ordiniamo la cena da asporto in ristoranti e pizzerie della nostra zona - proseguono Lucchesi e Gemignani -. Diamo il nostro piccolo aiuto e tutti insieme facciamo girare l'economia del territrio. Siamo vicini alle famiglie colpite dalla crisi, invitiamo anche ad aiutare le parrocchie nella raccolta di beni di prima necessità, e a tal proposito ringraziamo i volontari dell'associazione Auser, che sempre in prima linea. Bagni di Lucca è un territorio con il cuore grande, abbiamo sempre dimostrato di potercela cavare. Le istituzioni devono far sentire la loro vcinanza a tutti i cittadini, noi lo facciamo anche con la nostra pagina facebook e siamo disponibili ad ogni forma di collaborazione".



Giuseppe Bini