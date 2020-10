Bagni di Lucca



Un Futuro sul portale turismo: "Quei soldi andavano spesi meglio"

martedì, 13 ottobre 2020, 15:16

di giuseppe bini

Il consigliere delegato al turismo, Maria Barsellotti, ha fatto pervenire al gruppo consiliare UnFuturo per Bagni di Lucca la risposta scritta alla relativa interpellanza inerente il portale turismo del comune; risposta che non ha soddisfatto la minoranza.



"Diciamo che le nostre perplessità rimangono - recita una nota del gruppo Un Futuro per Bagni di Lucca -, unitamente ai nostri dubbi e alla nostra posizione contraria a tale affidamento. Tali soldi potevano, a parer nostro, essere impiegati in modo diverso, magari implementando gli strumenti già in essere, come il portale Val di Lima, dati aiuti economici al commercio e altro ancora. O affidarsi a esperti del settore ma presenti nel nostro Comune".



La vicenda oggetto dell'interpellanza riguarda infatti l'affido ad un social media manager di realizzare un portale dedicato al comune per sviluppare il turismo, con i relativi canali social, per un importo di 4 mila euro. Tra le critiche avanzate dal gruppo di opposizione, l'opportunità (mancata) di aver affidato il lavoro ad un cittadino del comune. Nela risposta all'interpellanza, la delegata Barsellotti, in sostanza, difende l'operato e la professionalità del professionista scelto.



"Restano poi irrisolti i dubbi ai punti 3 e 4 (inerenti il progetto di valorizzazione degli itinerari Via dell'Amore e Colle Termale, nda) e consolidate le nostre considerazioni finali. Vigileremo affinché - conclude il gruppo rappresentato dai cnsiglieri Lucchesi e Gemignani -, comunque, quanto scritto in risposta, sia portato a compimento".