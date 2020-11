Bagni di Lucca



A Bagni di Lucca la "Giornata del Laureato"

martedì, 17 novembre 2020, 21:05

Anche per questo anno, come da tradizione, la Fondazione Culturale Michel de Montaigne festeggerà i giovani residenti nel comune di Bagni di Lucca che nel corso dell'Anno Accademico 2019/2020 hanno conseguito una laurea di Primo o Secondo Livello presso una qualsiasi Università.



"Si tratta di un momento di condivisione dell'importante traguardo raggiunto - spiega il presidente, professor Marcello Cherubini -. La Giornata del Laureato, giunta alla sua XII edizione, si svolgerà, in modalità telematica, sabato 12 dicembre alle ore 09.00. Nel corso di questa significativa mattinata sarà richiesto ad ogni neolaureato di raccontare brevemente il suo percorso di studi e di esporre per circa 10/15 minuti l’argomento della propria tesi di laurea, avvalendosi anche dell'ausilio di eventuali presentazioni da condividere".

Pertanto tutti i neo laureati nell'Anno Accademico 2019-2020 sono invitati a rivolgersi alla Biblioteca Comunale telefonando allo 0583 87619 o al 335 5821084 (anche tramite Whatsapp) o inviando una e-mail a ctecnicoscientifico@gmail.com oppure a biblioteca@comunebagnidilucca.it

Potranno partecipare anche amici e familiari previa comunicazione di un indirizzo e-mail valido.