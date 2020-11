Bagni di Lucca



Bagni di Lucca, attivato il progetto “Più mercati per tutti”

venerdì, 13 novembre 2020, 14:42

Nel difficile momento che stiamo attraversando l’amministrazione di Bagni di Lucca sta attivando più iniziative possibili che possano aiutare in particolare le attività commerciali.

Dal 2012 è stato istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, che prevede lo stanziamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo stesso, di finanziamenti di progetti in favore dei comuni montani che devono riguardare principalmente progetti di sviluppo socio – economico, anche pluriennali, a carattere straordinario.

Da oggi e fino al 7 Dicembre 2020 sarà possibile partecipare al bando pubblico per l'erogazione del finanziamento ad attività commerciali del territorio.

Il progetto si chiama “Più mercati per tutti” ed è realizzato con il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Il bando prevede l'erogazione di fondi per il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti, l'obiettivo è incentivare gli esercizi commerciali per l'avvio, il mantenimento o l'ampliamento dell'offerta commerciale anche in forma di multiservizi.

Il contributo a disposizione è di € 5.000 da suddividersi a 10 attività che presenteranno domanda per un totale di € 500 per ciascuna, i contributi saranno erogati ai primi 10 concorrenti collocati in graduatoria secondo la sommatoria dei punteggi assegnati. Nel bando sono presenti tutti i criteri di valutazione e le iniziative finanziabili. Le domande presentate verranno vagliate da un'apposita commissione sulla base dei criteri individuati nel bando.

Potranno essere ammessi interventi, anche in corso di realizzazione o già realizzati, iniziati successivamente al 01.01.2018, da concludere entro i termini indicati all'art. 9 comma 1 del bando ministeriale (due anni dal ricevimento del finanziamento da parte del Comune).

Possono presentare domanda di finanziamento le imprese con classificazioni ATECO commercio 471, 472.

Per conoscere le iniziative finanziabili è possibile accedere al bando sul portale del sito istituzionale del Comune, dove troverete il bando con indicate le modalità di presentazione della domanda www.comunebagnidilucca.com

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 dicembre 2020 a mezzo:

- PEC: comunebagnidilucca@postacert.toscana.it.

- racc. A/R: Viale Umberto I 103 – Bagni di Lucca 55022 (LU)

- consegna a mano presso l'ufficio protocollo del comunale.

Per ogni chiarimento è possibile contattare gli uffici (a partire da lunedì 16/11) al seguente numero: 0583809940

L'amministrazione sta attivando più iniziative possibili per fare fronte al difficile periodo che stiamo affrontando e che colpisce in modo molto diretto le attività commerciali.

Inoltre è giusto ringraziare tutte le attività, sia quelle più duramente colpite dalle ultime restrizioni, ma anche quelle meno colpite che comunque risentono inevitabilmente della situazione generale del nostro paese.

Tutte hanno continuato a lavorare in sicurezza rispettando le norme e hanno in molti casi reinventato il proprio lavoro promuovendo l'asporto e la consegna a domicilio.

Il nostro appello ai cittadini è per cui è quello, laddove possibile, di supportarvi ad aiutarle in questo momento di estrema difficoltà per tutti.