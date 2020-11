Bagni di Lucca



Bernardi pensa già alle amministrative: "Rilancio delle terme"

mercoledì, 11 novembre 2020, 10:37

Quinto Bernardi, segretario politico regionale della "DC" Democrazia Cristiana storica e segretario nazionale del dipartimento Ambiente e Animali, ha già rivelato di candidarsi per le prossime amministrative del 2022 a sindaco di Bagni di Lucca.

"Noi della Democrazia Cristiana - esordisce - stiamo allestendo un vasto programma in vista della campagna elettorale del 2022. In questo ambito, oltre ad affrontare i più svariati temi per il miglioramento del benessere e la rinascita di ottimismo per tutta la popolazione residente, vogliamo dare vita nello specifico ad un progetto per il rilancio delle terme di Bagni di Lucca".

"Tutti sappiamo che le terme della cittadina - spiega - sono un centro di interesse per la salute il benessere, il turismo, la storia, lo svago e il divertimento e possano costruire il fulcro su cui puntare per attrarre nuove risorse ed energie. Un richiamo per gli appassionati di storia, letteratura, arte: basti pensare al lungo elenco di personaggi famosi che dall'antichità si sono avvalsi del potere terapeutico delle Terme, per poi citarle nei propri capolavori e dare una luce e una notariata straordinaria alla nostra cittadina".

"Noi - afferma Bernardi - vogliamo adesso creare una cordata di imprenditori che abbiano a cuore il territorio di Bagni di Lucca, e decidano di investire nel rilancio delle terme al fine di ottenere un effetto positivo sul turismo locale e portare lavoro anche ai giovani residenti del comune di Bagni di Lucca. Da qui al 2022 abbiamo tempo sufficiente per valutare attentamente le proposte che ci arriveranno dalla popolazione volte a realizzare il bene della nostra cittadina e tutti noi crediamo in un futuro notevolmente piu' roseo di quello che abbiamo vissuto a causa delle recenti vicende legate alla salute di tutto il mondo. Crediamo anche in un costante miglioramento delle prospettive di vita che ci permettano di lanciare un invito per I giovani ad unirsi in questo progetto è dare il proprio apporto in termini di entusiasmo ed energie creative nuove".

"Noi della Democrazia Cristiana - conclude - crediamo molto sulle nuove generazioni. Abbiamo bisogno di creare una nuova Bagni Di Lucca con persone che abbiano voglia di fare per il proprio paese".