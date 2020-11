Bagni di Lucca



Cambiamo! dice "no" alla dismissione di BA.SE.

sabato, 7 novembre 2020, 12:28

Il comitato "Cambiamo!" della Mediavalle, per voce del coordinatore Roberto Andreotti, si dichiara fermamente contrario alla dismissione di BA.SE. s.r.l.



"La giunta di Michelini - attacca - sta distruggendo l'unica cosa buona fatta a Bagni di Lucca negli ultimi 40 anni, una società "in-house" che poteva essere un veicolo di rilancio per il nostro comune".



"Oltre all'ottima opera nel campo della raccolta rifiuti - afferma -, con risultati peraltro ottimi, sotto la passata amministrazione, la società poteva essere usata per gestire anche altre attività da sempre in chiaro-scuro negli ultimi anni; dalle terme; alle piscine, ma tanto altro ancora come la manutenzione stradale. Se questa amministrazione non ha fatto crescere la società è per una precisa linea politica che porta a favorire un ente che, come altri simili hanno dimostrato, avrà seri problemi a tirare avanti, sperando che non diventi un poltronificio".



"Io - conclude - ritengo che un'amministrazione comunale debba guardare in primis agli interessi dei propri cittadini e non alla imposizioni politiche. Vi diranno che erano obbligati, ma non è vero, lo dissero anche al precedente sindaco, ma BA.SE. s.r.l è là, viva e vegeta. Perlomeno fino all'11 novembre, quando questa amministrazione la ''conferirà'' come un rifiuto".