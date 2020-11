Bagni di Lucca



Forza Italia: nomine importanti per Lucchesi e Gemignani

mercoledì, 25 novembre 2020, 17:50

di giuseppe bini

I due consiglieri della lista Un Futuro per Bagni di Lucca, particolarmente attivi sul territorio, ricevono la fiducia dei vertici del partito, e incassano l'investitura e il prestigio di due ruoli importanti.



Laura Lucchesi è stata nominata responsabile comunale di Azzurro Donna, mentre Claudio Gemignani referente per la Mediavalle del Serchio, insieme a Cristina Benedetti di Borgo a Mozzano e Guido Santini di Barga.



Per i due consiglieri di Bagni di Lucca, che da tempo sono anche membri del direttivo provinciale di Forza Italia, si conferma quindi l'impegno politico sul territorio.