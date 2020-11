Bagni di Lucca



Muore in un bosco a Lugliano

domenica, 8 novembre 2020, 19:31

Un uomo di 71 anni è deceduto oggi in un bosco in località Trassera - Lugliano nel comune di Bagni di Lucca.



La chiamata di soccorso, alla centrale del 118, è arrivata alle 17.01 da parte di un passante che ha visto un uomo a terra per probabile malore. Sono stati mandati sul posto operatori della Croce Rossa di Bagni di Lucca (poi anche il medico da Borgo a Mozzano), che hanno cercato di rianimare senza risultato il paziente.



Il medico ha quindi dovuto constatare l'avvenuto decesso. Vista la zona impervia, è stato avvertito anche il Soccorso Alpino. Attivato subito anche il 112, che sta svolgendo le indagini del caso, vista la possibilità che si sia trattato di evento traumatico.



Foto archivio