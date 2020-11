Bagni di Lucca



"Noi, il virus e l'epopea dei tamponi"

sabato, 7 novembre 2020, 18:31

di tommaso boggi

Un'epopea, tra ASL, tamponi ed un virus che ha colpito duro, quella di Manuele Domenici e della sua famiglia, tutti di Bagni di Lucca, che hanno avuto a che fare con una versione molto acuta del virus e con un sistema che, anche stavolta, ha mostrato i suoi limiti nel saper rispondere efficacemente all'emergenza.

"Attualmente stiamo tutti abbastanza bene – racconta Domenici -, ma abbiamo passato momenti brutti (specialmente a livello respiratorio), nei quali io sono arrivato ad avere una saturazione del sangue molto bassa ed hanno dovuto farmi terapia a domicilio con ossigeno, cortisone ed eparina per evitare il ricovero ospedaliero".



Una situazione piuttosto grave per lui, la moglie, Ramona Casci, e i loro due figli, fortunatamente privi di sintomi, ma anche di tamponi che possano certificarne la negatività. Domenici denuncia: "Il tampone non sarebbe stato molto celere se non avessi sollecitato più volte la Asl della mia zona in prima persona. E, solo grazie ad una dottoressa molto gentile, sono riuscito a farlo dopo il quarto giorno dalla richiesta; per il risultato, poi, ho dovuto attendere quasi 36 ore. Ai miei figli ed ai miei genitori però non è stato fatto alcun tampone al momento, anche se sono stati contatti diretti con me e mia moglie".



I figli della coppia avranno finalmente accesso ai tamponi lunedì 9 novembre, ben 13 giorni dopo la positività dei genitori, "solo - sottolinea Domenici - perché ha fatto richiesta il pediatra e non per disposizione ASL. I miei genitori ed i miei figli li abbiamo segnalati come contatti diretti, ma non sono stati mai contattati né per l'isolamento né per i tamponi. I miei genitori sono in auto-isolamento, dato che mio padre è malato terminale e, per lui, il rischio è molto alto; comunque, fortunatamente, non hanno avuto alcun sintomo. Per i miei figli, anche loro fortunatamente senza sintomi, ripeto che il pediatra ha fatto richiesta ieri per effettuare a loro, in contemporanea con noi, i tamponi di controllo".

Un "viaggio verso il tampone" reso però ulteriormente problematico: "Stamattina - dichiara Domenici - ci hanno contattato e comunicato che i bimbi hanno il tampone lunedì 9 novembre alle 9:30 all'ospedale Campo di Marte a Lucca e io e mia moglie, sempre lunedì 9 novembre, ma alle 12:30, e non a Lucca (che almeno sarebbe stato un viaggio unico), ma bensì alla tensostruttura di Castelnuovo. Siamo obbligati quindi a partire tutti e quattro insieme, andare a Lucca per i tamponi dei bimbi e, subito dopo, andare a Castelnuovo aspettando il nostro turno rinchiusi in macchina".

Un sistema, quello gestito dalla ASL, che quindi mostra svariate problematiche secondo Domenici: "Mi sembra che non sia molto ben strutturata la cosa, ma capisco anche che la situazione non è molto facile in questo momento. Non sono in grado di dire se sarebbe stato più efficiente il settore privato, ma così non può andare".

"La cosa che per adesso ci sta più penalizzando per i tamponi di controllo - afferma sempre Domenici - è la tardiva emissione dello stato di isolamento, così da poter tornare ad avere una vita sociale "normale". Infatti, finché la documentazione di tale stato non perverrà alla coppia, i due non potranno usufruire in futuro delle possibilità d'uscita dalla quarantena offerte negli ultimi DPCM, con il rischio quindi di rimanere in casa per molto più tempo rispetto a quello necessario alla loro guarigione o all'abbassamento a livelli irrisori della loro carica virale.

Domenici ha voluto infine ringraziare tutti coloro che si sono stretti attorno alla sua famiglia in questi momenti duri: "La comunità di Bagni di Lucca ci è stata molto vicina e questo ci ha fatto molto piacere, molti amici ci sono vicini e ci aiutano in questo momento e li ringrazio con tutto il cuore: molti responsabili di FdI, di cui sono coordinatore nel mio comune e tutti i membri dell'associazione culturale "Arciere" ci hanno espresso la loro vicinanza e la loro disponibilità per qualsiasi cosa. Un grazie va anche alla Croce Rossa di Bagni di Lucca che ci aiuta con il servizio spesa. Possiamo dire che il cuore della comunità di Bagni di Lucca è sempre attivo per aiutare".