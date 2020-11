Bagni di Lucca



Psicologo in farmacia: nuova mozione del gruppo “Un Futuro per Bagni di Lucca”

venerdì, 13 novembre 2020, 16:11

di giuseppe bini

Ancora una mozione presentata dal gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", dai consiglieri comunali Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, stavolta sull'introduzione della figura dello psicologo in farmacia, cioè un servizio gratuito di ascolto, sostegno e orientamento psicologico a servizio dei cittadini.

Una mozione in linea con una analoga, presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia, partito che sostiene la lista Un Futuro per Bagni di Lucca, in consiglio comunale a Capannori.

"Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità - recita una nta del gruppo Un Futuro - ha definito la salute uno “stato di benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”. La Psicologia della salute mira a individuare e valutare i fattori psicologici che motivano certi comportamenti o atteggiamenti disfunzionali per la salute e la cura della persona e, conseguentemente, ad attivare adeguate strategie di cambiamento. Tende quindi a sviluppare consapevolezza, risorse e abilità per aiutare gli individui e le comunità a riorganizzare funzionalmente atteggiamenti, comportamenti e stili di vita. In questo contesto risulta rilevante il ruolo e le funzioni dello Psicologo delle cure primarie (definito anche psicologo di base), figura professionale caratterizzata dal legame con il territorio e dalla stretta collaborazione con la Medicina di base. Lo Psicologo delle cure primarie intercetta una domanda diffusa, solo a volte esplicita, collegata a condizioni di disagio non sempre connotate patologicamente".

"Considerato che l’emergenza Covid-19 - entra quindi nel vivo la mozione - ha travolto il nostro Paese e ha messo in grande difficoltà tutta la popolazione, non solo in termini economici e sanitari, ma anche sotto il punto di vista psicologico e che quindi la vita degli Italiani è stata completamente stravolta dalla pandemia e dalle misure adottate per limitare il contagio, portando ad un’emergenza sociale senza precedenti. Dagli ultimi dati raccolti dalle associazioni di categoria si evince che la pandemia abbia fatto salire di oltre un milione i nuovi poveri e che la disoccupazione generata dalla crisi economica ha causato un forte incremento nel numero di persone che soffrono di depressione, a cui si aggiungono altrettanti casi di "burnout", cioè uno stato emotivo in cui il soggetto soffre di una completa perdita di motivazione".

"Assunto che la consulenza dello psicologo - proseguono i consiglieri Lucchesi e Gemignani - consente di raggiungere il cittadino promuovendo la sua salute emotiva e psicologica e tutelandolo dalla deriva commerciale che, iniziata con l’emergenza sanitaria a causa del Coronavirus, si protrarrà anche nelle fasi successive alle criticità da Covid-19. Il progetto “Lo Psicologo in Farmacia” si struttura in un servizio che si svolge all’interno degli spazi della farmacia, contesto facilmente accessibile e familiare, e si rivolge ai cittadini maggiorenni che possono usufruire di una consulenza psicologica gratuita, fornita da uno psicologo il quale accoglierà e analizzerà la domanda portata dalle persone che esprimono un disagio psicologico e procederà con il supporto, l’orientamento e le informazioni utili alla gestione della specifica richiesta".

"Lo Psicologo in farmacia - prosegue la mozione - nasce con l’obiettivo di fornire un servizio di help desk psicologico per dare consulenza, sostegno e orientamento in forma gratuita a diverse fasce di età che lo richiedano. il servizio “Psicologo in farmacia” è sperimentato con successo in numerose città italiane, tra cui Firenze, Perugia, Roma, Siena. Auspicato che sarebbe fondamentale istituire in ogni comune la figura dello psicologo in farmacia, che aiuti le persone che non possono permettersi di intraprendere un percorso psicologico a pagamento, con il voto favorevole alla presente mozione, impegnamo l'Amministrazione ad individuare il percorso istituzionale idoneo all’attivazione del servizio denominato “Psicologo in farmacia”, coinvolgendo in primis le farmacie presenti nel comune, auspicando, dato il tema importante trattato, l'approvazione della stessa".