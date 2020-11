Bagni di Lucca



Un Futuro chiede l'istituzione del garante dei diritti dell'infanzia

lunedì, 30 novembre 2020, 10:32

di giuseppe bini

Nuova mozione presentata dai consiglieri di opposizione Gemignani e Lucchesi, del gruppo Un Futuro per Bagni di Lucca, che mira ad interessare l'amministrazione comunale in merito all'istituzione della figura del garante comunale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.



“Considerato che – recita la mozione - nel 1991 l’Italia ha assunto un impegno fondamentale nella storia dei diritti di bambini e adolescenti, ratificando la convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tenuto conto che per assicurare a livello nazionale la piena attuazione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti secondo le disposizioni della convenzione, nel 2011 è stata istituita l’autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza".



“Preso atto che il garante regionale per l’infanzia e adolescenza – proseguono i consiglieri del gruppo Un Futuro per Bagni di lucca -, istituito con la legge 26 del 2010, oggi Camilla Bianchi (nominata il 2 maggio 2019 con delibera del consiglio regionale), nell’esercizio delle sue attribuzioni, può richiamare le istituzioni pubbliche a prendere in considerazione, nello svolgimento dei loro compiti, il superiore interesse dei bambini e dei ragazzi, vigilare sul rispetto dei diritti dei minori nel territorio regionale e segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o pregiudizio. Può inoltre promuovere e sollecitare interventi di aiuto e sostegno a favore di bambini e ragazzi, o l’adozione di atti o la modifica o riforma degli stessi qualora ritenuti pregiudizievoli dell’interesse dei minori. Può poi trasmettere, dopo avere informato i servizi sociali competenti, all’autorità giudiziaria informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età".



“Per quanto sopra premesso - chiudono quindi i consiglieri nella mozione -, impegnano, attraverso il voto favorevole del consiglio comunale alla presente mozione, a mettere in atto tutte le procedure per redigere un apposito regolamento comunale che porti ad individuare la figura del garante comunale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ricordiamo che tutti i compiti scritti in premessa, possono essere declinati anche a livello comunale, non appena e se la nuova figura sarà istituita”.