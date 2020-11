Bagni di Lucca



Un Futuro lancia l'idea di un sito di e-commerce dedicato ai commercianti del territorio

mercoledì, 4 novembre 2020, 11:44

di giuseppe bini

Con una video conferenza il gruppo di opposizione ha presentato la proposta, sottoposta all'attenzione dell'amministrazione comunale, per aiutare i commercianti di Bagni di Lucca ad affrontare la crisi economica, destinata ad aggravarsi con la seconda ondata di contagi da Coronavirus.



"Abbiamo chiesto preventivi e abbiamo appurato che sia una spesa sostenibile - ha spiegato il consigliere Laura Lucchesi a nome del gruppo Un Futuro per Bagni di Lucca -, e quindi abbiamo proposto l'idea all'amministrazione".



In sostanza si tratta di replicare quello che avviene con sempre maggiore coinvolgimento di fette di popolazione con gli acquisti in rete, ad esempio su Amazon o su E-bay, dando la possibilità alle attività del territorio di proporre i loro prodotti, e i loro servizi, attraverso internet.



"Abbiamo appurato la possibilità di procedere con due alternaitve - spiega il gruppo dei consiglieri Lucchesi e Gemignani -, con una pagina web dedicata ad ogni singolo commerciante, dove potranno essere inseriti i prodotti proposti e dove può essere concordato il modo di consegna con i clienti, oppure con un sito unico, con una gestione centralizzata. E' un tentativo per rilanciare l'economia di Bagni di Lucca, una operazione da poche migliaia di euro, dove potrebbero venire in aiuto anche dei bandi regionali per finanziare questi specifici progetti".



La possibilità di acquistare on line dalle attività de territorio sembra un'idea innovativa e praticabile, con le persone alle prese con gli acquisti e la necessità di difendersi dal contagio del Covid 19, che sta colpendo con rinnovata forza anche in Valle del Serchio.



"I rapporti con la maggioranza purtroppo non sono migliorati - spiega ancora il consigliere Lucchesi -, le nostre proposte sono state sempre bocciate, compresa la richiesta di attenzione verso i disabili, dove ci avevano promesso di essere ricontattati, ma poi con noi nessuno si è fatto vivo. Credo sia molto diffcile farci sostenere anche in questo progetto, ma noi ci proviamo. Mi auguro solo che non ci sia la solita giustificazione della mancanza di soldi, come scusa per non fare niente".



"Questo progetto rappresenta per noi un punto di svolta importante per le attività che verranno coinvolte e per questo - si legge nella mozione presentata dal gruppo -, pur consci delle difficoltà economiche dell'ente, riteniamo l'idea in oggetto non una spesa impossibile da sostenere, riconoscendo che sarebbe comunque "un buon investimento", in quanto metterebbe a disposizione dei nostri commercianti un valido strumento per incrementare le vendite in un momento così difficile, andando anche a competere con molti colossi delle vendite on line: ciò che verrebbe offerto, oltre al costo accessibile, sarebbe anche la qualità del prodotto e il rapporto cittadino/commerciante locale".