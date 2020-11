Bagni di Lucca



Un Futuro: "Sull'area ex Alce necessario un progetto condiviso"

martedì, 10 novembre 2020, 17:31

di giuseppe bini

I consiglieri comunali del gruppo Un futuro per Bagni di Lucca, Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, intervengono sulla questione della riqualificazione dell'area ex Alce.



"Il recupero di tale area era nel nostro programma - precisa subito il gruppo di opposizione -. Negli ultimi anni diverse idee e diversi progetti si sono susseguiti su questa area. Poi rimasti sulla carta".



"Intanto - prosegue la nota - ci auguriamo che tale area venga bonificata e recuperata alla città , condizione necessaria per partire con qualsiasi progetto di riqualificazione. Poi potrebbe essere interessante la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo serio, per ricreare a Bagni di Lucca dei posti di lavoro che tanto mancano".



Lo stesso gruppo si dice scettico sull'eventualità di destinare l'area alla costruzone di un complesso residenziale, vivendo già il territoro il fenomenmo, da anni, delle case sfitte o, in alcusi casi, addirittura abbandonate.



"Diverso il discorso - precisa sul tema la nota del gruppo - per la realizzazione di case private: a Bagni di Lucca ci sono molte case, soprattutto nei paesi, sfitte e da recuperare magari con l'idea dell'albergo diffuso come avevamo nel nostro programma. Condizione base è avere degli imprenditori alle spalle che possono economicamente contribuire a qualsiasi progetto. Avere cioè economicamente le spalle ben coperte".



"Ben venga quindi un confronto di idee e una discussione - conclude infine la nota di Un Futuro per Bagni di Lucca -, magari aprendo un tavolo con la politica e le istituzioni locali, con la rappresentanza di cittadini, per far nascere dal basso un progetto condiviso. Ben vengano professionisti e gente con le idee e con le spalle economicamente coperte. Chiediamo altresì all'amministrazione comunale che dica essa stessa cosa vedrebbe bene in tale area".