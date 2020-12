Bagni di Lucca



Disservizi postali, protestano i cittadini. Un Futuro: "Situazione da quinto mondo"

martedì, 22 dicembre 2020, 17:51

Un problema riscontrato un po' in tutti i paesi della Mediavalle: nella cittadina termale il protrarsi dei disagi ha scatenato la protesta dei cittadini, con le segalazioni raccolte dal gruppo di opposizione Un Futuro per Bagni di Lucca, che denunciano “posta consegnata in ritardo o consegnata a destinatari sbagliati, code e assembramenti agli uffici postali".



"E' una vergogna, non va bene e non lo accettiamo - tuonano i consiglieri Claudio Gemignani e Laura Lucchesi -. Da un po’ di tempo numerosi cittadini ci lamentano situazioni di disservizio postale, come posta consegnata in ritardo, posta consegnata a destinatari sbagliati, bollette Enel non consegnate o anch’esse consegnate in ritardo con conseguente riduzione della potenza nella fornitura, riviste prese in abbonamento arrivate dopo giorni, quotidiani consegnati quando ormai la notizia è ultra superata, uffici postali con aperture ridotte e quindi con conseguente creazione di code e assembramenti in tempo di Covid. E potremmo andare avanti per ore. Non va bene, non lo accettiamo: sono cose da paese da quinto mondo“.



“Chiediamo che l’amministrazione si faccia carico di questa protesta - prosegue Un Futuro per Bagni di Lucca -, e si faccia sentire presso Poste Italiane. Da parte nostra informeremo i nostri rappresentanti politici, l’onorevole Riccardo Zucconi e il senatore Massimo Mallegni, i consiglieri regionali Vittorio Fantozzi ed Elisa Montemagni, affinché si facciano portavoce presso il Parlamento e il Consiglio regionale, di questa vergogna. Noi non demordiamo e vigiliamo. Per essere a conoscenza del problema, oltre ad averlo vissuto di persona, è bastato ascoltare i cittadini”.



Giuseppe Bini