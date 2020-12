Frana a Granaiola: l'opposizione vuole vederci chiaro

Altri articoli in Bagni di Lucca

venerdì, 4 dicembre 2020, 09:33

Negli scorsi giorni è stata avviata la procedura di fine rapporto per la cessazione della convenzione in forma associata della funzione di polizia locale con lo scopo di essere pronti per i primi giorni del nuovo anno

mercoledì, 2 dicembre 2020, 09:36

L'intervento prevederà la sostituzione dei corpi illuminanti dei lampioni con moderni led che garantiranno una migliore illuminazione e un risparmio di corrente elettrica. La sostituzione riguarderà anche i paloni più danneggiati

martedì, 1 dicembre 2020, 17:24

Il comune di Bagni di Lucca partecipa al progetto e-commerce dell'Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio. Il nome del sito è Townforyou, piattaforma nata dall'idea di tre giovani del territorio per aiutare le attività durante il lockdown

lunedì, 30 novembre 2020, 10:32

Nuova mozione presentata dai consiglieri di opposizione Gemignani e Lucchesi, del gruppo Un Futuro per Bagni di Lucca, che mira ad interessare l'amministrazione comunale in merito all'istituzione della figura del garante comunale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

mercoledì, 25 novembre 2020, 17:50

Laura Lucchesi è stata nominata responsabile comunale di Azzurro Donna, mentre Claudio Gemignani referente per la Mediavalle del Serchio, insieme a Cristina Benedetti di Borgo a Mozzano e Guido Santini di Barga

mercoledì, 25 novembre 2020, 17:06

La giunta regionale della Toscana, a suo tempo, ha aperto un avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale