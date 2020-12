Bagni di Lucca



L'amministrazione: "Piano triennale dei lavori pubblici concreto e con progettazioni finanziate"

mercoledì, 16 dicembre 2020, 14:59

L'amministrazione di Bagni di Lucca commenta il piano triennale dei lavori pubblici approvato nell'ultimo consiglio comunale.



"Non è proprio un libro dei sogni - dichiara -. Gli interventi previsti sono molto concreti e legati alle necessità più impellenti in fatto di sicurezza stradale e di miglioramenti degli impianti. Priorità dell'amministrazione, ed in primis del vicesindaco Sebastiano Pacini, è sicuramente la viabilità, con la programmazione di interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico di più di un tratto di strada. Queste sono operazioni che generalmente non fanno notizia, ma che possono evitare moltissimi problemi ai cittadini".

"La programmazione e la previsione dei costi è molto importante - sottolinea il vicesindaco Pacini -. Per poter richiedere finanziamenti a qualsiasi ente é obbligatorio che l'opera sia inserita nel piano triennale dei lavori pubblici e quello approvato dal Consiglio ha già portato dei frutti: la progettazione di molti interventi è già stata finanziata, il che rappresenta il primo passo concreto per la loro realizzazione. Nei piani dell'amministrazione c'è la messa in sicurezza del tratto di strada della Controneria, Montefegatesi e la località Palmaia. In totale la previsione è di un investimento di € ‪1.233.000‬,00, di cui € 39.333,00 già finanziati da parte del Ministero dell'Interno per la realizzazione del progetto esecutivo. E' inserita nel piano dei lavori triennali anche la messa in sicurezza e restauro del Ponte Maggio che porta a Casoli, per un progetto totale di € 180,000.00. Un intervento di prevenzione particolarmente importante per evitare un eventuale isolamento della frazione. Anche in questo caso, il Ministero dell'interno, ha già finanziato la progettazione per un totale di € 8.880,00. Inoltre é stata finanziato la progettazione, per 13850,00 €, per la riqualificazione del tetto del plesso scolastico di Fornoli. Il piano triennale prevede inoltre interventi di messa in sicurezza, sistemazione ed adeguamento di tutta la viabilità del territorio. Per questo sono stati richiesti al Ministero di competenza le seguenti risorse: € 580,000.00, più un ulteriore investimento di € 500,000.00 per la sistemazione di parapetti, muretti, ponti e messa in sicurezza della viabilità stradale".

"E' già stato comunicato negli scorsi giorni - conclude l'amministrazione - che nel programma triennale sono previsti anche interventi su impianti di riscaldamento, sia del nuovo plesso scolastico di Scesta, sia sulle piscine comunali di Villa Ada. Questi saranno realizzati grazie a finanziamenti già ottenuti e che prevedono una compartecipazione dell'ente comunale. I due finanziamenti in particolare sono stati richiesti con un occhio di riguardo al futuro risparmio sulla gestione degli impianti di cui beneficeranno tutti i cittadini. Attenzione è stata posta anche allo Stadio delle Terme: l'amministrazione ritiene fondamentale continuare a garantirne l'uso e per questo ha richiesto un finanziamento al Ministero di competenza per realizzare un intervento di ristrutturazione ed adeguamento sismico. Il quadro è chiaro: priorità alla messa in sicurezza della viabilità e consolidamento delle strutture del comune. Non si tratta di nuove costruzioni, ma del mantenimento dei servizi essenziali alla cittadinanza. Ogni buon amministratore sa che il programma triennale dei lavori pubblici è fondamentale per l'ente e che niente al suo interno è improvvisato al momento. A Bagni di Lucca sembra, soprattutto per il gruppo Un Futuro per Bagni di Lucca, che l'unico compito di un politico sia dare ai cittadini soluzioni facili e rapide così da ottenerne il consenso, ma purtroppo amministrare significa tutt'altro. Dietro ad ogni intervento realizzato vi è il lavoro di molteplici persone che non sempre risultano sulle pagine dei giornali o dei social. Anche l'insorgere di un danno nel manto stradale richiede l'attenta analisi delle cause e un piano di intervento preciso e oculato. L'amministrazione ha sempre tenuto un profilo basso e cercato di operare nel modo più corretto possibile, ritenendo che prendersi i meriti a discapito di chi lavora non sia un bel gesto; questa non è la politiche che piace al sindaco Michelini e la sua squadra".