Bagni di Lucca



Ponte a Serraglio: dalla farmacia mascherine in regalo al corpo scolastico

domenica, 27 dicembre 2020, 12:28

di giuseppe bini

Bel gesto della Farmacia ecologica di Ponte a Serraglio, di Manuel Gozio, che ha donato centinaia di mascherine FFP2 all'Istituto comprensivo di Bagni di Lucca.



"Un atto che ci ha profondamente commosso - si legge in una nota delle inseganti -, e che desideriamo far conoscere per ringraziare anche pubblicamente chi ci ha espresso vicinanza in modo concreto".



Le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le prime classi della secondaria dell'Istituto comprensivo di Bagni di Lucca, come del resto negli altri istituti italiani, sono rimasti durante questa seconda ondata di Covid fortunatamente aperti, garantendo la didattica in presenza e naturalmente seguendo tutte le regole per contrastare il contagio.



"È un modo di fare scuola più complicato di prima del Covid - spiega sul tema la nota - ma milioni di volte più umano, coinvolgente ed efficace rispetto alla didattica a distanza, che abbiamo dovuto necessariamente utilizzare durante in lockdown".



Docenti e collaboratori sono dunque in prima linea nel processo di apprendimento, educazione e crescita dei bimbi e dei ragazzi che gli vengono affidati. Va in questo senso il gesto di Manuel Gozio, che per esprimere la sua solidarietà e il riconoscimento del lavoro svolto, ha deciso di donare centinaia di mascherine FFP2 proprio a coloro che ogni giorno lavorano a stretto contatto con i bambini.



Un gesto quindi che ha trovato il sincero ringraziamento della Scuola, al quale vogliamo aggiungere anche il plauso dela nostra redazione.